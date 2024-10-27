Ми грали дуже добре: Тен Гаг – про поразку від Вест Гема

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вважає, що його команда показала змістовну гру в матчі проти Вест Гема (1:2) в АПЛ.

Цитує наставника Sky Sports.

"Ми створили багато моментів, грали в такий хороший футбол, особливо в першому таймі. Грали так, як я хочу, щоб моя команда грала у володінні м'ячем і без нього

У нас було шість-сім 100-відсоткових моментів, які ми повинні були реалізовувати.

На цей час удача точно не на нашому боці. Минулий сезон нічим не відрізнявся. Ближче до кінця ми змінили ситуацію. Нам потрібно змінити ситуацію, і це станеться, якщо ми гратимемо так, як зараз, так, як проти Брентфорда, Фенербахче. Сьогодні ми грали дуже добре", – сказав тен Гаг.