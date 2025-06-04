Ексспортивний директор Олександрії назвав бюджет клубу

Колишній спортивний директор Олександрії Іван Телько заявив, що клуб мав скромний бюджет на сезон-2024/25.

Про це функціонер розповів у коментарі BurBuzz.

"Це сьомий-восьмий, а можливо навіть дев'ятий бюджет в УПЛ. Він трішки зріс під час сезону, бо перемог багато – це преміальні. Деякі гравці, яких ми потім приводили, мали досить високий рівень заробітної плати.

Шахтар, Динамо, Полісся, Карпати, Кривбас, ЛНЗ, Колос теж, думаю, вище, ніж ми. Далі вже так, на тоненького.

Сума бюджету в срібному сезоні? Десь між 6-8 млн доларів" – сказав Телько.