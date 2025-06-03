Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ) визначила найкращих гравця та тренера травня в чемпіонаті.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Найкращим тренером був визнаний наставник Олександрії Руслан Ротань, який після завершення сезону очолив Полісся. Він привів свою попередню команду до історичного срібла в УПЛ. У боротьбі за нагороду він випередив Руслана Костишина (Колос), Олександра Максимова (Полісся) та Сергія Шищенка (Оболонь).

Голосування за приз найкращому гравцеві травня переміг півзахисник Карпат Амбросій Чачуа, на рахунку якого 3 голи у 4 травневих матчах УПЛ.

У боротьбі за нагороду Чачуа випередив Теді Цару (Олександрія), Факундо Батісту (Полісся) та Артема Бондаренка (Шахтар).