Тедеску після звільнення зі збірної Бельгії спрогнозував результат матчу з Україною

Колишній головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що "червоні дияволи" будуть фаворитами у протистоянні зі збірною України у плейоф Ліги націй.

Цитує наставника бельгійська федерація футболу.

"Я завжди пишався тим, що був тренером "червоних дияволів", тому ми досягли великих успіхів разом. Чудова історія зараз, на жаль, добігає кінця.

Я на 100 відсотків впевнений, що команда виграє в України, а також без проблем кваліфікується на чемпіонат світу. Ця команда все ще перебуває на початку свого розвитку і створить фурор у наступні роки", – розповів Тедеско.