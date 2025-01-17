Тедеску після звільнення зі збірної Бельгії спрогнозував результат матчу з Україною
Колишній головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що "червоні дияволи" будуть фаворитами у протистоянні зі збірною України у плейоф Ліги націй.
Цитує наставника бельгійська федерація футболу.
"Я завжди пишався тим, що був тренером "червоних дияволів", тому ми досягли великих успіхів разом. Чудова історія зараз, на жаль, добігає кінця.
Я на 100 відсотків впевнений, що команда виграє в України, а також без проблем кваліфікується на чемпіонат світу. Ця команда все ще перебуває на початку свого розвитку і створить фурор у наступні роки", – розповів Тедеско.
Напередодні Королівська бельгійська футбольна асоціація оголосила про дострокове припинення співпраці з Тедеско.
Доменіко очолив збірну Бельгії у лютому 2023 року. Під його керівництвом "дияволи" провели 24 матчі (12 перемог, 6 нічиїх, 6 поразок, різниця голів 41:19).
На груповому етапі Ліги націй-2024/25 збірна Бельгії посіла третє місце свого квартету Дивізіону А. Через це вона зіграє в плейоф за збереження свого місця. Суперником бельгійців буде збірна України. Двоматчеве протистояння України та Бельгії пройде 20 та 23 березня.