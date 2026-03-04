Тренер Фенербачхе серйозно занедужав: він пропустив уже два матчі

Головний тренер Фенербахче Доменіко Тедеско серйозно занедужав.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Гостра вірусна інфекція вразила організм італійського наставника. Через проблеми зі здоров'ям він вже пропустив гру турецької Суперліги проти Антальяспора, яка завершилась результативною мировою 2:2. Також він пропускає кубкове протистояння проти Газіантепа.

Вперше Тедеско поскаржився ще перед матчем-відповіддю Ліги Європи проти англійського Ноттінгем Форест, у якому його команда здобула перемогу з рахунком 2:1. Італійський фахівець попри погане самопочуття відпрацював у технічній зоні.

У турецькому клубі сподіваються, що Тедеско швидко одужає та керуватиме командою у зустрічі чемпіонату проти Самсунспора, який запланований на неділю, 8 березня (старт о 19:00 за Києвом).

Відзначимо, що Тедеско очолює Фенербахче з вересня 2025-го, уклавши угоду до кінця червня 2027-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 36 ігор (21 перемога, 11 нічиїх та 4 поразки).

Ще восени 2025 року у ЗМІ подейкували, що італієць близький до відходу з керма турецького гранда.

Фенербахче після 24-х турів посідає друге місце у турнірній таблиці Суперліги, набравши 54 бали. Відставання від лідера сезону-2025/26 Галатасарая складає 4 очки.