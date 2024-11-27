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Суперник збірної України у плейоф Ліги націй може залишитися без головного тренера

Олексій Мурзак — 27 листопада 2024, 15:17
Суперник збірної України у плейоф Ліги націй може залишитися без головного тренера
Доменіко Тедеско
x.com/sachatavolieri

Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) може звільнити німецько-італійського спеціаліста Доменіко Тедеско з посади головного тренера національної збірної країни вже завтра, 28 листопада.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі на своїй сторінці в X.

За його інформацією, на завтрашньому засіданні ради директорів RBFA буде розглянуто питання майбутнього тренера.

Журналіст додає, що роздягальня збірної Бельгії "повністю відвернулася від наставника".

Тедеско очолює бельгійську команду з лютого 2023 року. Під його керівництвом збірна дійшла до 1/8 фіналу Євро-2024 та посіла 3-е місце у групі Ліги націй. У 8 останніх матчах бельгійці здобули лише одну перемогу.

Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Бельгії в стикових матчах за місце в Дивізоні А Ліги націй.

Тедеско збірна Бельгії з футболу

збірна Бельгії з футболу

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