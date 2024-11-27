Суперник збірної України у плейоф Ліги націй може залишитися без головного тренера
Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) може звільнити німецько-італійського спеціаліста Доменіко Тедеско з посади головного тренера національної збірної країни вже завтра, 28 листопада.
Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі на своїй сторінці в X.
За його інформацією, на завтрашньому засіданні ради директорів RBFA буде розглянуто питання майбутнього тренера.
Журналіст додає, що роздягальня збірної Бельгії "повністю відвернулася від наставника".
Тедеско очолює бельгійську команду з лютого 2023 року. Під його керівництвом збірна дійшла до 1/8 фіналу Євро-2024 та посіла 3-е місце у групі Ліги націй. У 8 останніх матчах бельгійці здобули лише одну перемогу.
Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Бельгії в стикових матчах за місце в Дивізоні А Ліги націй.