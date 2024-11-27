Суперник збірної України у плейоф Ліги націй може залишитися без головного тренера

Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) може звільнити німецько-італійського спеціаліста Доменіко Тедеско з посади головного тренера національної збірної країни вже завтра, 28 листопада.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі на своїй сторінці в X.

За його інформацією, на завтрашньому засіданні ради директорів RBFA буде розглянуто питання майбутнього тренера.

Журналіст додає, що роздягальня збірної Бельгії "повністю відвернулася від наставника".

🇧🇪 The Board of Directors will meet twice in the coming days. The first meeting, scheduled for tomorrow, will focus on the future of Domenico Tedesco. Following an informal meeting held on Tuesday, November 19, the board members are expected to finalize the decision regarding… pic.twitter.com/xnHg08V5Vm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 27, 2024

Тедеско очолює бельгійську команду з лютого 2023 року. Під його керівництвом збірна дійшла до 1/8 фіналу Євро-2024 та посіла 3-е місце у групі Ліги націй. У 8 останніх матчах бельгійці здобули лише одну перемогу.

Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Бельгії в стикових матчах за місце в Дивізоні А Ліги націй.