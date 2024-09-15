Підхід Теда Лассо: Гаттузо подарував гравцям Хайдука IPhone16 за перемогу над Динамо Загреб
Гравці Хайдука
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Наставник Хайдука Дженнаро Гаттузо подарував гравцям команди IPhone16 за перемогу над Динамо Загреб (1:0).
Про це повідомляє видання vecernji.hr.
За даними джерела, було замовлено приблизно 30-35 айфонів. Гаттузо сплатив рахунок приблизно на 40 тисяч євро.
Гаджети отримали навіть гравці, які не виходили на поле, а також представники тренерського штабу.
Гаттузо очолив клуб із міста Спліт влітку. Після 6 турів у Хайдука 14 очок. Стільки ж має і Рієка. Динамо Загреб здобув на 1 бал менше.
Нагадаємо, декілька днів тому посаду спортивного директора команди залишив колишній нападник Дніпра Нікола Калінич.