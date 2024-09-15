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Підхід Теда Лассо: Гаттузо подарував гравцям Хайдука IPhone16 за перемогу над Динамо Загреб

Руслан Травкін — 15 вересня, 14:09
Підхід Теда Лассо: Гаттузо подарував гравцям Хайдука IPhone16 за перемогу над Динамо Загреб
Гравці Хайдука
x.com/hajduk/status/1834703394734227612

Наставник Хайдука Дженнаро Гаттузо подарував гравцям команди IPhone16 за перемогу над Динамо Загреб (1:0).

Про це повідомляє видання vecernji.hr.

За даними джерела, було замовлено приблизно 30-35 айфонів. Гаттузо сплатив рахунок приблизно на 40 тисяч євро.

Гаджети отримали навіть гравці, які не виходили на поле, а також представники тренерського штабу.

Гаттузо очолив клуб із міста Спліт влітку. Після 6 турів у Хайдука 14 очок. Стільки ж має і Рієка. Динамо Загреб здобув на 1 бал менше.

Нагадаємо, декілька днів тому посаду спортивного директора команди залишив колишній нападник Дніпра Нікола Калінич.

Динамо Загреб Хайдук Дженнаро Гаттузо

Хайдук

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