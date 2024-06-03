Поворознюк порівняв інсайд Бурбаса з "тим, що баба на розвозі сказала"

Власник Інгульця Олександр Поворознюк різко відреагував на інформацію про інтерес Карпат до Владислава Лупашка, яку поширив журналіст Ігор Бурбас.

У коментарі Sport-express.ua Поворонзюк заявив, що наразі нічого обговорювати не хоче.

"Що зараз говорить, якщо поки це тільки чутки? Буде конкретна пропозиція – будемо обговорювати! Я – людина конкретна, тому буду говорити конкретику! Я не хочу обговорювати те, що баба на розвозі сказала", – сказав Поворознюк.

За інформацією Бурбаса, Мирон Маркевич найближчим часом може покинути Карпати, і фаворитом на посаду головного тренера львів’ян вважається саме наставник Інгульця Владислав Лупашко.

Втім, сам Лупашко також заперечив факт будь-яких переговорів із Карпатами: "З цього приводу мені нічого сказати. Ніхто зі мною не контактував. У мене ще рік контракту із Інгульцем".

Нагадаємо, у весняній частині сезону-2023/24 команда Лупашка двічі обіграла Карпати, завдяки чому стала чемпіоном Першої ліги.