Бенфіка не хоче відпускати Трубіна на Олімпійські ігри-2024

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін, ймовірно, пропустить Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, португальський гранд надіслав в Українську асоціацію футболу повторний лист зі сповіщенням про відмову відпустити на змагання Трубіна.

Бенфіка планує відпустити на Олімпіаду лише японського голкіпера Лео Кокубо.

Відтак на позицію воротаря олімпійської збірної України залишаються три основні кандидати — Кирило Фесюн (Шахтар), Георгій Єрмаков (Олександрія), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

На Олімпійських іграх-2024 команда Руслана Ротаня зіграє в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Раніше стало відомо, чи виступить на турнірі Ліонель Мессі.