Батагов отримав пошкодження у Трабзонспорі – ТаТоТаке

Захисник молодіжної збірної України та турецького Трабзонспора Арсеній Батагов отримав мікротравму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що футболіста турбує привідний м’яз. Саме через це він не отримав виклику в збірну України на заключні матчі відбору до Євро-2025. Із заявкою збірної можна ознайомитись ТУТ.

Україна вже гарантувала собі достроковий вихід на Євро-2025, проте ще може втратити перше місце у групі. Для того, щоб втримати лідерство, буде достатньо взяти у матчах з Англією та Сербією бодай два очка.

Нагадаємо, влітку 22-річний Батагов підписав контракт із турецьким Трабзонспором на 4 роки з можливістю продовження ще на рік.