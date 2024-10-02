Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Батагов отримав пошкодження у Трабзонспорі – ТаТоТаке

Микола Дендак — 2 жовтня, 15:05
Батагов отримав пошкодження у Трабзонспорі – ТаТоТаке
Арсеній Батагов
УАФ

Захисник молодіжної збірної України та турецького Трабзонспора Арсеній Батагов отримав мікротравму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що футболіста турбує привідний м’яз. Саме через це він не отримав виклику в збірну України на заключні матчі відбору до Євро-2025. Із заявкою збірної можна ознайомитись ТУТ.

Україна вже гарантувала собі достроковий вихід на Євро-2025, проте ще може втратити перше місце у групі. Для того, щоб втримати лідерство, буде достатньо взяти у матчах з Англією та Сербією бодай два очка.

Нагадаємо, влітку 22-річний Батагов підписав контракт із турецьким Трабзонспором на 4 роки з можливістю продовження ще на рік.

Молодіжна збірна України ТаТоТаке Трабзонспор Батагов Євро-2025

Батагов

Довбик чи Альварес: Батагов розповів, проти кого грати було найважче
Батагов розповів про перемоги молодіжної збірної України у відборі на Євро-2025
Пів року без гри: чого чекати від молодіжної збірної у вересневих матчах
Трабзонспор Батагова очолив титулований турецький фахівець
Клуб УПЛ готовий продати одного з лідерів команди

Останні новини