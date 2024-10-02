Батагов отримав пошкодження у Трабзонспорі – ТаТоТаке
Арсеній Батагов
УАФ
Захисник молодіжної збірної України та турецького Трабзонспора Арсеній Батагов отримав мікротравму.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що футболіста турбує привідний м’яз. Саме через це він не отримав виклику в збірну України на заключні матчі відбору до Євро-2025. Із заявкою збірної можна ознайомитись ТУТ.
Україна вже гарантувала собі достроковий вихід на Євро-2025, проте ще може втратити перше місце у групі. Для того, щоб втримати лідерство, буде достатньо взяти у матчах з Англією та Сербією бодай два очка.
Нагадаємо, влітку 22-річний Батагов підписав контракт із турецьким Трабзонспором на 4 роки з можливістю продовження ще на рік.