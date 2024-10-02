УАФ оголосила заявку молодіжної збірної на матчі з Англією та Сербією

Українська асоціація футболу оприлюднила список футболістів, які будуть готуватися до заключних матчів у відборі на Євро-2025.

11 жовтня команда Унаї Мельгоси зіграє з Англією, а 15-го – зустрінеться з Сербією. Нагадаємо, що "жовто-сині" вже гарантували собі путівку на чемпіонат Європи, набравши максимум очок у восьми попередніх матчах.

Заявка збірної України на жовтневі матчі у кваліфікації Євро-2025

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Дмитро Ледвій (Рух Львів), Владислав Крапивцов (без клубу).

Захисники: Іван Єрмачков (Вердер, Німеччина), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух Львів), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Олег Очеретько (Карпати Львів), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух Львів), Максим Хлань (Лехія, Польща).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух Львів), Ігор Горбач (Зоря Луганськ).

Зазначимо, що попри достроковий вихід на Євро-2025, українська молодіжка ще не гарантувала собі перше місце. Для того, щоб втирмати лідерство, буде достатньо взяти у матчах з Англією та Сербією бодай два очка.