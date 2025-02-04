Степаненко дебютує за Еюпспор з перших хвилин у матчі проти Коньяспора

У вівторок, 4 лютого, український хавбек Тарас Степаненко дебютує за клуб турецької Суперліги Еюпспор.

Колишній гравець Шахтаря вийде у стартовому матчі проти Коньяспору, який відбудеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що матч проти Боруссії (1:3) став для нього останнім у футболці Шахтаря, в якому він провів останні 14,5 років своєї кар'єри.

Степаненко перейшов у Еюспор 31 січня на правах вільного агента.