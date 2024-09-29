Михавко: Забити за Динамо було моєю мрією

Захисник Динамо Тарас Михавко підбив підсумки гри з Лівим берегом (3:0) у матчі 8 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова наводить клубна пресслужба.

"Задоволений і грою, і результатом. Вдалося не пропустити. Раді, що здобули три очки. Перемога вийшла не такою легкою, як хотілося, але розуміли, що суперник буде налаштований на нас максимально. В нас також настрій був таким, як треба, і, слава Богу, все вдалося", – сказав центрбек.

Також він поділився емоціями і від першого забитого голу за "біло-синіх".

"Звичайно, забити за Динамо було моєю мрією. Я дуже радий, що вдалося забити. Безумовно, вдячний Саші Караваєву за передачу, хоча він сам говорить, що пробивав по воротах, а голкіпер парирував, тож я зіграв на добиванні й забив", – зізнався 19-річний Михавко.

У наступному турі команда Шовковського на власному полі прийматиме Кривбас, а Лівий берег відправиться в гості до Колоса. "Біло-сині" завдяки перемозі вийшли на перше місце. У них 19 очок за 7 проведених поєдинків. Стільки ж має і Олександрія.