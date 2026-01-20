Треба забути про це: Михавко – про кризу в Динамо

Захисник київського Динамо Тарас Михавко пояснив кризу в столичному клубі та невдалі результати команди восени.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Ігоря Циганика.

"Усі у команді знають, що у нас був такий період. Сподіваюся, це вже позаду. Треба забути про це. Коли такі результати, то критика буде. Усередині команди ми намагалися підтримувати одне одного. Розуміли, що треба всім разом об'єднатися та виходити з цієї ситуації.

Невдачі восени? Не знаю. Думаю, що були матчі, в яких ми вигравали, а потім втрачали концентрацію та пропускали. Так було з Пафосом та Маккабі. Ми невдало виступили і все це вплинуло. Потім одна нічия, друга, третя. Все так наклалося, що ми не знали, що не так. Ті ж футболісти та тренери, але наклалася серія з трьох-чотирьох невдалих матчів", – розповів Михавко.