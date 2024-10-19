Михавко – про автогол у матчі проти Оболоні: Буду намагатися забивати у чужі ворота

Молодий захисник київського Динамо Тарас Михавко засмучений, що забив у власні ворота в матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (5:1).

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

"Звісно, приємно перемагати, ми цьому дуже раді. Можна сказати, було столичне дербі, ми налаштовувалися на нього максимально. Звісно, прикро, що забив у свої ворота, але нічого страшного, у майбутньому буду намагатися забивати у чужі.

Однклубники сказали, що про цей момент потрібно забути, так буває. Якщо рахувати матч збірної, виходить, що забиваю вже у четвертому матчі – два м’ячі у ворота суперника, і два – у свої. Якось так", – сказав Михавко.

Завдяки перемозі Динамо набрало 25 очок і повернуло собі лідерство в турнірній таблиці УПЛ, якого їх позбавила Олександрія після перемоги над Ворсклою.

Попереду на киян чекає виїзний матч третього туру Ліги Європи проти Роми, який відбудеться у четвер, 24 жовтня.