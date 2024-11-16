Колишній ключовий півзахисник Полісся стане гравцем Зорі – джерело

Колишній півзахисник житомирського Полісся В’ячеслав Танковський перейде в луганську Зорю.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що футболіст вже кілька днів підтримує форму з командою Младена Бартуловича.

Влітку Танковський залишив Полісся, бо головний тренер Імад Ашур не був зацікавлений у ньому. З того часу він перебував у статусі вільного агента.

Півзахисник став гравцем Полісся влітку 2023 року. За цей час він відіграв 31 матч – відзначився 2 голами та віддав 2 асисти.