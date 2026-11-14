Дубль Груші та крапка від Підлепенця: Буковина розгромила Лівий Берег у дограному матчі 11 туру УПЛ

Чернівецька Буковина здобула перемогу над Лівим Берегом у дограному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

Перший тайм цього матчу відбувся ще 31 жовтня, проте після оголошення затяжної повітряної тривоги гру було вирішено відкласти.

Перші небезпечні моменти почали з'являтися вже після 10-ї хвилини. Кожушко з дальньої дистанції перевірив на міцність ворота київської команди. Утім, занести м'яч у сітку воріт вдалося Віталію Груші.

Завдяки боротьбі у карному майданчику Лівого Берега Едвіна Одінаки та його точній передачі український півзахисник зумів відкрити рахунок.

Далі свій шанс мав Венделл, але реалізувати його бразильський легіонер не зміг. Зрештою перший тайм завершився за мінімальної переваги підопічних Сергія Шищенка.

Попри перерву у майже 15 днів, малюнок гри під час догравання не сильно змінився. Команда Олександра Рябоконя змарнувала низку моментів, а Груша натомість скористався передачею від Танковського та спокійно пройшов крізь оборону господарів, реалізувавши вихід віч-на-віч з Денисом Ігнатенком.

Підлепенець під завісу зустрічі довів справу до розгрому, забивши третій гол після того, як Буковина розпочала контратаку.

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 14 листопада

Лівий Берег – Буковина – 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Груша, 0:2 – 69 Груша, 0:3 – 90+1 Підлепенець

Попередження: Криворучко 58, Сідней 73 – Танковський 13, Одінака 18

Лівий берег: Жмурко (Ігнатенко 61) – Соколов, Якимів, Коваленко, Сідней – Волошин, Криворучко, Дієго А. – Воробчак, Фаль (Гереш 86), Бріто

Буковина: Пеньков – Стасюк, Безуглий, Карась (Приймак 51), Ільїн – Вітенчук – Дахновський (Клепач 79), Танковський (Підлепенець 70), Груша, Одінака (Задерака 70) – Кожушко (Кравчук 79, Бойчук 90+1)

За підсумками цього поєдинку Буковина розташувалася на восьмій позиції у чемпіонаті. Натомість Лівий Берег посів 12 місце у турнірній таблиці.

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