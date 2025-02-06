Веселе святкування 40-річчя: Роналду станцював довкола торту на дні народженні

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду так яскраво відзначив свій 40-й день народження, що інтернет "вибухнув" через відео зі святкування.

Португалець покликав на свої іменини лише близьких друзів та родину, про що розповів у соцмережах, прикріпивши відповідні фото.

Хоч на світлинах все виглядає доволі стримано та серйозно, проте сам Кріштіану пішов у відрив, станцювавши навколо свого святкового торту.

Відео того, як Роналду під національну музику робить кумедні рухи та задуває свічки набрало велику популярність серед фанатів. Виявляється, що португалець ще той веселун.

Нагадаємо, 40-річний форвард цього сезону забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі у межах чемпіонату Саудівської Аравії.

Чинний контракт Кріштіану з клубом спливає вже цього літа. Перемовини щодо нової угоди вже тривають і, як повідомляють ЗМІ, Роналду стане власником 5% акцій Аль-Насра.

Напередодні зірковий футболіст назвав клуб, у якому був найщасливішим.