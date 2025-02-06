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Веселе святкування 40-річчя: Роналду станцював довкола торту на дні народженні

Богдан Войченко — 6 лютого 2025, 12:26
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Веселе святкування 40-річчя: Роналду станцював довкола торту на дні народженні

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду так яскраво відзначив свій 40-й день народження, що інтернет "вибухнув" через відео зі святкування.

Португалець покликав на свої іменини лише близьких друзів та родину, про що розповів у соцмережах, прикріпивши відповідні фото.

Хоч на світлинах все виглядає доволі стримано та серйозно, проте сам Кріштіану пішов у відрив, станцювавши навколо свого святкового торту.

Відео того, як Роналду під національну музику робить кумедні рухи та задуває свічки набрало велику популярність серед фанатів. Виявляється, що португалець ще той веселун.

@postunited 🎂 LOS 40 DE CRISTIANO 🎥 IG: ahmad24_22 #cristiano #cristianoronaldo #cr7 #cumpleaños #birthday #deportesentiktok #tiktokfootballacademy ♬ sonido original - Post United

Нагадаємо, 40-річний форвард цього сезону забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі у межах чемпіонату Саудівської Аравії.

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Чинний контракт Кріштіану з клубом спливає вже цього літа. Перемовини щодо нової угоди вже тривають і, як повідомляють ЗМІ, Роналду стане власником 5% акцій Аль-Насра.

Напередодні зірковий футболіст назвав клуб, у якому був найщасливішим.

ВІДЕО Кріштіану Роналду Аль-Наср