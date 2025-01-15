Роналду стане власником 5% акцій Аль-Насра за новим контрактом

Стали відомі деталі нового контракту Кріштану Роналду з Аль-Насром, який, імовірно, буде підписаний найближчим часом.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, нова угода передбачає, що Роналду стане власником 5% акцій Аль-Насра. Це стало одним із головних аргументів, який переконав футболіста залишитися в клубі. Зарплата 39-річного португальця становитиме 183 мільйони євро на рік. Нова угода буде розрахована до літа 2026 року.

Також форвард отримає право голосу в роботі клубу на трансферному ринку. Роналду пообіцяли, що підсилять склад команди для того, щоб Аль-Наср регулярно завойовував трофеї.

Нападник виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 17 голів і 3 асисти в 20 матчах у всіх турнірах.