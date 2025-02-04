Роналду назвав клуб, у якому був найщасливішим

Легендарний форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду зізнався, що мадридський Реал – клуб, у якому він був найщасливішим протягом своєї кар’єри.

Португальця, якому завтра виповниться 40 років, цитує La Sexta.

"Мадрид завжди буде в моєму серці, це команда, в якій я був найщасливішим. Там я зробив багато важливих та прекрасних речей, і тому мене не забувають. Коли у тебе є спадщина та слід у історії – люди тебе не забувають", – заявив форвард.

Нагадаємо, Роналду виступав за Реал у 2009 – 2018 роках, і став найкращим бомбардиром клубу, з яким чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

Окрім Реала, Кріштіану також захищав кольори Спортинга, Манчестер Юнайтед і Ювентуса, за Аль-Наср він виступає з січня 2023 року.

Також Роналду назвав себе найдосконалішим гравцем у історії.