Рома Довбика зацікавилася молодим талантом Гента

Італійська Рома зацікавлена молодим вінгером бельгійського Гента Матіасом Фернандесом-Пардо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

Особливих деталей журналіст не наводить. Відомо, що "вовки" лише виявили інтерес до 19-річного футболіста.

Фернандес-Пардо за Гент цього сезону забив 2 голи у 7 матчах. Портал Transfermarkt оцінює бельгійця в 3 млн євро.

Нагадаємо, що влітку Рома придбала форварда збірної України Артема Довбика. Італійський клуб готовий відпустити в АПЛ конкурента українця.