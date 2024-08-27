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Рома Довбика зацікавилася молодим талантом Гента

Руслан Травкін — 27 серпня, 08:16
Рома Довбика зацікавилася молодим талантом Гента
Матіас Фернандес-Пардо
Getty Images

Італійська Рома зацікавлена молодим вінгером бельгійського Гента Матіасом Фернандесом-Пардо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

Особливих деталей журналіст не наводить. Відомо, що "вовки" лише виявили інтерес до 19-річного футболіста.

Фернандес-Пардо за Гент цього сезону забив 2 голи у 7 матчах. Портал Transfermarkt оцінює бельгійця в 3 млн євро.

Нагадаємо, що влітку Рома придбала форварда збірної України Артема Довбика. Італійський клуб готовий відпустити в АПЛ конкурента українця.

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