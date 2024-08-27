Рома Довбика зацікавилася молодим талантом Гента
Матіас Фернандес-Пардо
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Італійська Рома зацікавлена молодим вінгером бельгійського Гента Матіасом Фернандесом-Пардо.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).
Особливих деталей журналіст не наводить. Відомо, що "вовки" лише виявили інтерес до 19-річного футболіста.
Фернандес-Пардо за Гент цього сезону забив 2 голи у 7 матчах. Портал Transfermarkt оцінює бельгійця в 3 млн євро.
Нагадаємо, що влітку Рома придбала форварда збірної України Артема Довбика. Італійський клуб готовий відпустити в АПЛ конкурента українця.