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Довбик виграв конкуренцію: нападник Роми перейде до команди АПЛ

Руслан Травкін — 26 серпня, 15:30
Довбик виграв конкуренцію: нападник Роми перейде до команди АПЛ
Теммі Абрагам
Getty images

Форвард італійської Роми Таммі Абрагам близький до повернення в Англійську Прем'єр-лігу. Ним цікавиться Вест Хем.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

За даними журналіста, лондонський клуб візьме 26-річного форварда в оренду з правом викупу. Зазначається, що опція викупу може автоматично активуватися у випадку досягнення певних умов.

Рома влітку 2021 року придбала нападника із Челсі, заплативши "синім" 41 млн євро. За цей час у складі "вовків" англієць зіграв 120 поєдинків, у яких забив 37 голів. Влітку на його позицію прийшов українець Артем Довбик.

Нагадаємо, 25 серпня Рома сенсаційно поступилася Емполі на власному полі у матчі 2 туру Серії А.

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Теммі Абрагам

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