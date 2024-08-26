Довбик виграв конкуренцію: нападник Роми перейде до команди АПЛ
Теммі Абрагам
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Форвард італійської Роми Таммі Абрагам близький до повернення в Англійську Прем'єр-лігу. Ним цікавиться Вест Хем.
Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).
За даними журналіста, лондонський клуб візьме 26-річного форварда в оренду з правом викупу. Зазначається, що опція викупу може автоматично активуватися у випадку досягнення певних умов.
Рома влітку 2021 року придбала нападника із Челсі, заплативши "синім" 41 млн євро. За цей час у складі "вовків" англієць зіграв 120 поєдинків, у яких забив 37 голів. Влітку на його позицію прийшов українець Артем Довбик.
Нагадаємо, 25 серпня Рома сенсаційно поступилася Емполі на власному полі у матчі 2 туру Серії А.