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Клаузула 500 мільйонів євро: Барселона продовжила контракт з молодим талантом

Володимир Кук — 30 вересня, 20:32
Клаузула 500 мільйонів євро: Барселона продовжила контракт з молодим талантом
Марк Берналь
Getty Images

Центральний півзахисник Барселони Марк Берналь продовжив контракт з каталонцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з гравцем розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на 3 роки.

Також у контракті прописана клаузула, яка складає 500 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 17-річний футболіст зіграв 3 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що Берналь отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки в матчі 3 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Зазначається, що 17-річний вихованець Ла Масії буде відновлюватися протягом 12 місяців після перенесеної операції.

Марк перейшов із юнацької в першу команду Барселони влітку 2024 року. В кожному з трьох матчів нового сезону він виходив у стартовому складі.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Марк Берналь

Марк Берналь

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