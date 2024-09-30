Клаузула 500 мільйонів євро: Барселона продовжила контракт з молодим талантом
Центральний півзахисник Барселони Марк Берналь продовжив контракт з каталонцями.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода з гравцем розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на 3 роки.
Також у контракті прописана клаузула, яка складає 500 мільйонів євро.
У сезоні-2024/25 17-річний футболіст зіграв 3 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, що Берналь отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки в матчі 3 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Зазначається, що 17-річний вихованець Ла Масії буде відновлюватися протягом 12 місяців після перенесеної операції.
Марк перейшов із юнацької в першу команду Барселони влітку 2024 року. В кожному з трьох матчів нового сезону він виходив у стартовому складі.