Барселона здолала Райо Вальєкано, Мальорка у більшості не змогла забити Севільї у 3 турі Ла Ліги

Сьогодні, 27 серпня, відбулися 2 матчі 3 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Мальорка, яка з 89 хвилини грала у більшості, не змогла забити Севільї. Цей поєдинок завершився внічию.

А каталонська Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Райо Вальєкано. Зазначимо, що новачок команди Дані Ольмо, з реєстрацією якого у клубі були проблеми, забив вирішальний м'яч.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліги

25 серпня, 2 тур

Мальорка — Севілья 0:0

Вилучення: 89 Ньїгес

Райо Вальєкано — Барселона 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 9 Лопес, 1:1 - 60 Педрі, 2:1 - 82 Ольмо

Ця перемога дозволила Барселоні вийти на перше місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Наразі каталонці є єдиною командою, яка ще не втрачала очок.

Нагадаємо, напередодні Вільярреал у видовищному поєдинку переміг Сельту.