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Прокляття Барселони: черговий юний талант вибув на тривалий термін через травму

Андрій Яросименко — 9 вересня, 15:25
Прокляття Барселони: черговий юний талант вибув на тривалий термін через травму
Марк Берналь
Getty images

Опорний півзахисник Барселони Марк Берналь на тривалий термін вибув з ігор за команду, через важку травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Берналь отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки в матчі 3 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Зазначається, що 17-річний вихованець Ла Масії буде відновлюватися протягом 12 місяців після перенесеної операції.

Марк перейшов із юнацької в першу команду Барселони влітку 2024 року. В кожному з трьох матчів нового сезону він виходив у стартовому складі.

Зазначимо, що молоді гравці Барселони регулярно зазнають серйозних травм, які виводять їх з гри на тривалий термін. У листопаді минулого року в матчі за збірну Іспанії передній хрест також порвав 19-річний Гаві.

Ще один приклад травматичності в юному віці — Ансу Фаті, якого кілька років тому охрестили "новим Мессі", але численні пошкодження завадили йому повністю розкрити свій потенціал.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Марк Берналь

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