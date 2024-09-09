Прокляття Барселони: черговий юний талант вибув на тривалий термін через травму

Опорний півзахисник Барселони Марк Берналь на тривалий термін вибув з ігор за команду, через важку травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Берналь отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки в матчі 3 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Зазначається, що 17-річний вихованець Ла Масії буде відновлюватися протягом 12 місяців після перенесеної операції.

Марк перейшов із юнацької в першу команду Барселони влітку 2024 року. В кожному з трьох матчів нового сезону він виходив у стартовому складі.

Marc Bernal, operado de forma satisfactoria de su lesión del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla izquierda por el doctor Joan Carles Monllau con supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo de recuperación previsto es de 12 meses. pic.twitter.com/6Pi6jYHBRJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2024

Зазначимо, що молоді гравці Барселони регулярно зазнають серйозних травм, які виводять їх з гри на тривалий термін. У листопаді минулого року в матчі за збірну Іспанії передній хрест також порвав 19-річний Гаві.

Ще один приклад травматичності в юному віці — Ансу Фаті, якого кілька років тому охрестили "новим Мессі", але численні пошкодження завадили йому повністю розкрити свій потенціал.