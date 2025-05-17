Щенсний запропонував юній зірці Барселони покурити з ним сигару під час чемпіонського параду

Напередодні Барселона провела святковий парад у столиці Каталонії, відсвяткувавши звитяги у чемпіонаті та Кубку Іспанії.

Місцеві канали вживу транслювали урочисту подію, а кадри бурхливої тусовки на даху автобуса розлетілися у соцмережах.

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Під час свята стався доволі кумедний епізод, коли голкіпер "синьо-гранатових" Войцех Щенсний закурив прилюдно сигару.

Першим на це звернув увагу юний гравець команди Марк Берналь. Щоб одноклубник не витріщився на нього, польська зірка футболу запропонував гравцю разом із ним покурити. На жаль, Войцех отримав відмову.

Нагадаємо, напередодні Барселона здобула перемогу над Еспаньйолом з рахунком 2:0 завдяки голам Ламіна Ямала та Ферміна Лопеса, й достроково оформила чемпіонство.

Раніше повідомлялося, що перед стартом матчу між Еспаньйолом та Барселоною сталася неприємна ситуація. На підступах до стадіону група вболівальників опинилася під колесами автівки.