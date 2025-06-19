Футболіст Ювентуса назвав зустріч з Трампом "трохи дивною"

Гравець Ювентуса Тімоті Веа розповів про свої враження від відвідин італійським клубом Білого дому та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Athletic.

За словами футболіста збірної США, візит став для нього несподіваним. Також його здивували теми, на які говорив Дональд Трамп.

"Якщо чесно, я не очікував цього. Нам просто сказали, що треба їхати, і я не мав вибору. Це було трохи дивно, я був шокований. Коли він заговорив про політику з Іраном та інші речі, я подумав: я ж просто хочу грати у футбол, брате", – заявив Веа.

Нагадаємо, Тімоті є сином Джорджа Веа, який отримав Золотий м’яч у 1995 році.

Раніше головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про запрошення до Дональда Трампа під час клубного чемпіонату світу.