Вінгер Барселони може перейти в Саудівську Аравію

Вінгер Барселони Ансу Фаті може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За їхньою інформацією, інтерес до 22-річного іспанця проявляють відразу два місцевих клуби – Аль-Хіляль і Аль-Наср. Перехід може відбутися підчас січневого трансферного вікна.

Контракт Фаті з Барселоною розрахований до кінця червня 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні вінгер взяв участь у 7 матчах за Барселону в усіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 158 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Два тижні тому Фаті отримав травму задньої поверхні стегна та вибув з гри на один місяць. Ця травма стала для нього вже другою в поточному сезоні.