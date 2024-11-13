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Талановитий вихованець Барселони пропустить місяць через чергову травму

Олег Дідух — 13 листопада 2024, 16:11
Талановитий вихованець Барселони пропустить місяць через чергову травму
Ансу Фаті
ФК Барселона

Вінгер Барселони Ансу Фаті отримав чергову травму.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Підчас ранкового тренування в середу, 13 листопада Фаті отримав пошкодження задньої поверхні стегна. Орієнтовані терміни відновлення – чотири тижні.

Це вже друга травма Фаті у нинішньому сезоні. Початок поточної кампанії він пропустив через пошкодження стопи, яке він отримав підчас передсезонних зборів.

У поточному сезоні 22-річний іспанець взяв участь у 7 матчах Барселони в усіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 158 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона втратила на 2-3 тижні одного із лідерів команди, вінгера Ламіна Ямала. У нього синдесмоз правого гомілковостопного суглобу першого ступеня.

Барселона травма Ансу Фаті

Барселона

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