Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі оформив трансфер 16-річного казаха

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 14:45
Челсі оформив трансфер 16-річного казаха
Дастан Саптаєв
FC Kairat

Казахстанський футболіст 16-річний Дастан Саптаєв перейшов до Челсі.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу Кайрат.

Сума трансферу не вказана. Відомо, що до свого 18-річчя нападник буде грати за Кайрат, а потім приєднається до "синіх".

У травні 2024 року, у віці 15 років, Сатпаєв став наймолодшим гравцем в історії Кайрата, дебютувавши за основну команду.

Цього сезону в Юнацькій лізі УЄФА провів 4 матчі, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. На його рахунку 4 голи за 10 поєдинків за збірну Казахстану U-17.

Нагадаємо, цими вихідними лондонський клуб вибув із Кубку Англії, програвши Брайтону.

Кайрат Футбольні трансфери Челсі Дастан Саптаєв

Кайрат

Динамо - Кайрат 4:0. Огляд матчу
Динамо розгромило Кайрат у контрольному поєдинку
Ребров вів переговори з Кайратом
Тоттенгем та Базель здобули впевнені перемоги. Результати матчів Ліги конференцій
Кайрат зіграв внічию з Омонією у Лізі конференцій

Останні новини