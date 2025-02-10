Челсі оформив трансфер 16-річного казаха

Казахстанський футболіст 16-річний Дастан Саптаєв перейшов до Челсі.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу Кайрат.

Сума трансферу не вказана. Відомо, що до свого 18-річчя нападник буде грати за Кайрат, а потім приєднається до "синіх".

У травні 2024 року, у віці 15 років, Сатпаєв став наймолодшим гравцем в історії Кайрата, дебютувавши за основну команду.

Цього сезону в Юнацькій лізі УЄФА провів 4 матчі, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. На його рахунку 4 голи за 10 поєдинків за збірну Казахстану U-17.