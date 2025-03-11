Полісся оголосило про трансфер вінгера Чорноморця
Єгор Каптенко
ФК Полісся
Житомирське Полісся підписало контракт з атакувальним півзахисником Чорноморця Єгором Каптенком.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Контракт із вихованцем одеського футболу розраховано на три роки. У поточному сезоні Каптенко зіграв 18 матчів у чемпіонаті України U-19, відзначившись двома голами та одним асистом.
Зазначимо, що обидва ці голи були забиті у ворота донецького Шахтаря.
Раніше ексголкіпер Полісся та Дніпра Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри.