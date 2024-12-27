Україна займає 12 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів

УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів станом на кінець 2024 року.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Україна розташовується на 12-й сходинці реєстру, лідером є Франція.

Нагадаємо, що рейтинг формує представництво країн у жіночих єврокубках.

Зазначимо, що від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/2025 взяли Ворскла, яка у другому раунді програла Селтіку, а також Колос, який у першому раунді в групі 1 Шляху представників ліг поступився Аяксу та Брондбю.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА для жіночих клубів

1. Франція 65,999

2. Англія 64,165

3. Іспанія 62,999

4. Німеччина 61,332

5. Італія 38,000

6. Португалія 33,000

7. Швеція 24,665

8. Норвегія 23,000

9. Нідерланди 21,000

10. Австрія 20,750

... 12. Україна 19,000

Раніше УЄФА оприлюднила клубний рейтинг серед жіночих команд на кінець 2024 року.