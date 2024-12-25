Чотири представники України увійшли до топ-100 жіночого клубного рейтингу УЄФА

УЄФА оприлюднила клубний рейтинг серед жіночих команд на кінець 2024 року.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До топ-50, як і торік, увійшла Ворскла. Полтавки піднялися на 13 сходинок (26), водночас Металіст 1925 (колишній Житлобуд-1) опустився на вісім позицій (53).

Також до топ-100 рейтингу серед наших клубів входять Колос (87) і Кривбас (88, мінус одна сходинка).

Жіночий клубний рейтинг УЄФА

1. Барселона (Іспанія) – 126,599.

2. Ліон (Франція) – 110,199.

3. Челсі (Англія) – 102,833

4. Баварія (Німеччина) – 88,266

5. ПСЖ (Франція) – 82,199

6. Вольфсбург (Німеччина) – 81,266

7. Арсенал (Англія)–59,833

8. Реал (Іспанія)–53,599

9. Манчестер Сіті (Англія) – 47,833

10. Ювентус (Італія) –46,600

...26. Ворскла (Україна) – 17,800

53. Металіст 1925 (Україна) – 10,800

87. Колос (Україна) – 4,800

88. Кривбас (Україна) – 4,800

Зазначимо, що від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/2025 взяли Ворскла, яка у другому раунді програла Селтіку, а також Колос, який у першому раунді в групі 1 Шляху представників ліг поступився Аяксу та Брондбю.