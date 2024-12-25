Чотири представники України увійшли до топ-100 жіночого клубного рейтингу УЄФА
УЄФА оприлюднила клубний рейтинг серед жіночих команд на кінець 2024 року.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
До топ-50, як і торік, увійшла Ворскла. Полтавки піднялися на 13 сходинок (26), водночас Металіст 1925 (колишній Житлобуд-1) опустився на вісім позицій (53).
Також до топ-100 рейтингу серед наших клубів входять Колос (87) і Кривбас (88, мінус одна сходинка).
Жіночий клубний рейтинг УЄФА
1. Барселона (Іспанія) – 126,599.
2. Ліон (Франція) – 110,199.
3. Челсі (Англія) – 102,833
4. Баварія (Німеччина) – 88,266
5. ПСЖ (Франція) – 82,199
6. Вольфсбург (Німеччина) – 81,266
7. Арсенал (Англія)–59,833
8. Реал (Іспанія)–53,599
9. Манчестер Сіті (Англія) – 47,833
10. Ювентус (Італія) –46,600
...26. Ворскла (Україна) – 17,800
53. Металіст 1925 (Україна) – 10,800
87. Колос (Україна) – 4,800
88. Кривбас (Україна) – 4,800
Зазначимо, що від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/2025 взяли Ворскла, яка у другому раунді програла Селтіку, а також Колос, який у першому раунді в групі 1 Шляху представників ліг поступився Аяксу та Брондбю.