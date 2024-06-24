Сваток пояснив перехід в Остін

29-річний захисник збірної України Олесандр Сваток пояснив перехід у клуб МЛС Остін.

Цитує оборонця пресслужба клубу.

"Остін мене привабив своїми амбіціями. Відчувається бажанням створити сильну команду, якою пишалося б місто. Це те, частиною чого я хочу бути", — сказав Сваток.

Нагадаємо, Олександр підписав контракт до 2027 року з опцією продовження ще на рік.

Остін наразі знаходиться на восьмій позиції в Західній конференції МЛС після 20 зіграних турів регулярного чемпіонату.

Наразі Сваток разом зі збірною України готується до матчу проти Бельгії на Євро-2024.