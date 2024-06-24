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Клуб МЛС оголосив про підписання Сватка

Владислав Уткін — 24 червня, 19:50
Клуб МЛС оголосив про підписання Сватка

Американський Остін оголосив про підписання захисника збірної України та Дніпра-1 Олександра Сватка.

Про це повідомила пресслужба клубу МЛС.

Угода розрахована до кінця 2027 року з опцією продовження ще на рік.

Остін наразі знаходиться на восьмій позиції в Західній конференції МЛС після 20 зіграних турів регулярного чемпіонату.

У сезоні-2023/2024 Олександр провів 31 матч в усіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 2 асисти.

Наразі Сваток разом зі збірною України готується до матчу проти Бельгії на Євро-2024.

MLS Олександр Сваток Остін

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