Клуб МЛС оголосив про підписання Сватка

Американський Остін оголосив про підписання захисника збірної України та Дніпра-1 Олександра Сватка.

Про це повідомила пресслужба клубу МЛС.

Угода розрахована до кінця 2027 року з опцією продовження ще на рік.

Oleksandr is VERDE. 🌳🌳



Welcome to Austin, Oleksandr Svatok! pic.twitter.com/iAIsWDXYpx — Austin FC (@AustinFC) June 24, 2024

Остін наразі знаходиться на восьмій позиції в Західній конференції МЛС після 20 зіграних турів регулярного чемпіонату.

У сезоні-2023/2024 Олександр провів 31 матч в усіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 2 асисти.

Наразі Сваток разом зі збірною України готується до матчу проти Бельгії на Євро-2024.