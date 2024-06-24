Клуб МЛС оголосив про підписання Сватка
Американський Остін оголосив про підписання захисника збірної України та Дніпра-1 Олександра Сватка.
Про це повідомила пресслужба клубу МЛС.
Угода розрахована до кінця 2027 року з опцією продовження ще на рік.
Остін наразі знаходиться на восьмій позиції в Західній конференції МЛС після 20 зіграних турів регулярного чемпіонату.
У сезоні-2023/2024 Олександр провів 31 матч в усіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 2 асисти.
Наразі Сваток разом зі збірною України готується до матчу проти Бельгії на Євро-2024.