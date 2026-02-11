Динамо повертає трансляції: Суркіс відреагував на критику вболівальників

Президент київського Динамо Ігор Суркіс звернувся до вболівальників на тлі критики через закриття відеотрансляцій контрольних матчів на турецьких зборах.

Текст звернення був опублікований на сайті "біло-синіх".

Керівництво Динамо врахувало побажання вболівальників і вирішило повернути прямі трансляції матчів.

"Ми добре знаємо, що особливо зараз, коли ворог намагається залишити нас без світла й тепла, він ніколи не зможе відібрати в нас наші мрії та цінності, серед яких – любов до футболу. Тому ми транслюватимемо всі наші матчі, надаватимемо максимум новин про клуб і улюблених гравців для наших уболівальників", – йдеться у заяві Суркіса.

Нагадаємо, що 8 лютого пресслужба Динамо проінформувала, що наступні контрольні матчі відбуватимуться в закритому режимі. За поєдинками можна було слідкувати лише у текстовій трансляції на офіційних ресурсах клубу. У такому форматі "біло-сині" перемогли Кудрівку (2:1) та Іберію 1999 (2:0).

Рішення Динамо викликало обговорення серед уболівальників та експертів, адже подібні заходи лише відштовхують аудиторію.

Зазначимо, що в рамках тренувального збору "біло-синім" залишилося провести лише два матчі: 14 лютого підопічні Ігоря Костюка зіграють проти молдовського Зімбру та латвійського РФШ.

Раніше повідомлялося, що ФК Динамо Київ оштрафували на 5 мільйонів гривень за порушення Закону України.