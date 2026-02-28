Це дитяча мрія: Суркіс – про дебют за Динамо у матчі УПЛ

Українська правда
Олександр Булава — 28 лютого 2026, 14:20
Воротар Динамо Вячеслав Суркіс оцінив свій дебют за столичний клуб у матчі Української Прем'єр-ліги проти Епіцентра (4:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Емоції переповнюють...Дуже приємно дебютувати за рідний клуб у рідному місті, на рідному стадіоні, перед своїми вболівальниками. Це дитяча мрія. І ще й у такий день – у День народження! Напевно, зараз я найщасливіша людина у світі.

Коли дізнався, що вийду на поле вже ні про що не думав, сказали грати – значить, гратиму. Розім'явся, готувався. У нас є датчики, здається, що пульс зашкалював. А якщо серйозно, то все добре. Сказали, що вийду за десять хвилин до кінця, адже рахунок дозволяв, тож був готовий. Перед грою всі воротарі розминаються разом, тому усе було нормально", – сказав воротар.

В'ячеслав Суркіс з'явився на полі на 81-й хвилині зустрічі та за відведений ігровий час зберіг ворота "сухими". Він став п'ятим наймолодшим дебютантом серед голкіперів Динамо за всю історію виступів у чемпіонатах України.

Нагадаємо, що в межах 18-го туру УПЛ Динамо розгромило Епіцентр з рахунком 4:0. Дублем відзначився Матвій Пономаренко, пенальті реалізував Бражко, а Ярмоленко забив 117-й гол в чемпіонатах України.

Наступний поєдинок Динамо зіграє 3 березня в межах 1/4 фіналу Кубку України. Підопічні Ігоря Костюка вийдуть на поле о 18:00.

