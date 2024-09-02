Ігор Суркіс: Для наших воїнів було важливо, щоб ми обіграли нелюдів, які їздять до Росії

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що перемоги над Партизаном у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів були важливими для воїнів, які захищають Україну від російських окупантів.

Про це він сказав у інтерв’ю Володимиру Звєрову.

"Мені сподобалось те, як хлопці підійшли до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. Обіграли непросту команду. Це був скоріше не футбольний, а політичний матч, ми все це розуміємо. Це було важливо для наших хлопців, які воюють, щоб ми обіграли цих нелюдів, які їздять до Росії, грають там якісь ігри, коли гинуть наші діти, жінки та воїни. Це було важливо", — сказав Суркіс.

Нагадаємо, в номінально домашньому матчі в Любліні Динамо знищило Партизан з рахунком 6:2, а на виїзді кияни вдруге принизили сербів – 0:3.