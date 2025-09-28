За нічиїми слідом йдуть перемоги: Суркіс не бачить кризи в Динамо
Президент Динамо Київ Ігор Суркіс відреагував на чергову нічию киян у чемпіонаті України.
Цитує функціонера BLIK.
Напередодні столичний колектив зіграв внічию з львівськими Карпатами (3:3), пропустивши гол на 90+4 хвилині гри. Для "біло-синіх" це вже третя нічия поспіль у межах Української Прем'єр-ліги.
"Криза? Я ж не Нострадамус і не баба Ванга. Це – футбол. І через таке потрібно теж пройти. Я б не говорив про якусь кризу, не варто. Так, команда пропускає [забагато], але вона, передусім, має забивати по п'ять-шість голів, ось у чому сіль.
Говорити про якусь кризу, повторюсь, не варто. Карпати так само хотіли перемогти, як і ми. Враховуючи, що ми програвали 0:2, а потім передували 3:2, знаєте, то молодість дає про себе знати.
Молодість — це натяк на помилку воротаря Валентина Моргуна? Звичайно, однозначно. Однак кожен воротар у своїй кар'єрі через це проходить. Той же Шовковський", – сказав він.
Суркіс вірить, що у наступних матчах кияни перервуть свою безвиграшну серію з трьох поспіль поєдинків.
"Я вже багато років на чолі клубу й повинен спокійно до такого [до безвиграшних серій] ставитися, хоча я переживаю за результати Динамо не менше, ніж вболівальники. За нічиїми слідом йдуть перемоги.
Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюсь, ця безвиграшна серія перерветься", – розповів Суркіс.
Кияни після нічиєї з Карпатами йдуть на першому місці турнірної таблиці чемпіонату, маючи 15 очок. У наступному турі Динамо гратиме з Металістом 1925,