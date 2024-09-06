Зоря орендувала Супрягу

Нападник Динамо Владислав Супряга на правах оренди перейшов у Зорю.

Про це повідомив сайт луганського клубу.

Умови переходу не розголошуються. "ТаТоТаке" раніше повідомляло, що оренда Супряги може стати частиною домовленості щодо трансферу Едуардо Герреро та буде розрахована до кінця сезону-2024/25.

Владислав є вихованцем Динамо. В сезонах-2017/18 та 2019/20 він на правах оренди виступав за Дніпро-1. В одному з матчів нападник оформив хет-трик у ворота рідного клубу.

Втім, після повернення в київську команду кар’єра Супряги пішла на спад. Другу частину сезону-2021/22 він провів у оренді в Сампдорії, але за ті півроку відіграв лише 24 хвилини. Протягом попередніх двох кампаній форвард перебував у Динамо, але вкрай мало виходив на поле.