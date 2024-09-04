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Динамо відправить нападника у Зорю

Олександр Булава — 4 вересня, 15:26
Динамо відправить нападника у Зорю
Владислав Супряга
ФК Динамо

Український нападник Динамо Київ Владислав Супряга може продовжити кар'єру в луганській Зорі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Перехід може відбутися на правах оренди, як частина домовленості щодо трансферу Едуардо Герреро. З панамцем вже узгодженні деталі контракту, про його перехід оголосять найближчим часом.

Наразі між представниками клубів тривають переговори, якщо сторони досягнуть домовленості, то форвард вирушить у Зорю до кінця сезону.

Чинний контракт Супряги з Динамо розрахований до літа 2026 року. У почтовому сезоні на його рахунку 2 матчі, в яких він не відзначився результативними діями.

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Владислав Супряга

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