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Форвад Зорі стане гравцем Динамо — Football.ua

Андрій Яросименко — 4 вересня, 13:16
Форвад Зорі стане гравцем Динамо — Football.ua
Едуардо Герреро
ФК Зоря

Нападник луганської Зорі Едуардо Герреро стане гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє Football.ua.

За інформацією джерела, кияни орендували панамця до кінця сезону-2024/25. Зазначається, що сторони вже домовились про умови контракту, і найближчим часом контракт буде підписано.

Нагадаємо, "біло-чорні" орендували Герреро в ізраїльського Маккабі Тель-Авів, а пізніше скористалися опцією викупу та оформили повноцінний трансфер гравця. В сезоні-2023/24 Едуардо провів за команду 33 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти.

Напередодні Зоря продала одного з лідерів клубу, Арсенія Батагова. 22-річний оборонець підписав контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на рік із турецьким Трабзонспором.

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