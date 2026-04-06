Супряга поділився амбітними цілями, назвавши футбольну мрію
Український нападник Владислав Супряга розповів про свою футбольну мрію, яку сподівається втілити в життя.
Його слова передає ФУТБОЛ 360.
26-річний форвард заявив, що він з дитинства хоче виграти Лігу чемпіонів. Наразі футболіст багато працює та робить усе, аби досягнути амбітної мети.
"Не знаю, забігати не буду – час покаже. Але я вважаю, що я точно хочу спробувати себе на топовому рівні. Я буду для цього дуже багато працювати та вірити в це. Збірна України, Ліга чемпіонів, Італія, Англія, Іспанія, топові чемпіонати.
Дуже багато працюю в залі, на полі, стараємося допрацьовувати. Дивимося матчі, аналізуємо. За полем дуже багато роботи. Напевно, виграти Лігу чемпіонів мрію з дитинства. А якщо виграєш її, то це що? Правильно – "Золотий м'яч". Я вірю в це кожного дня. Тому буду вірити, а як буде далі – побачимо", – сказав Супряга.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Владислав Супряга провів 16 матчів. У них він забив три голи та віддав один асист.
Наразі нападник виступає за Епіцентр на правах оренди. Права на футболіста належать київському Динамо.
Він набрав хорошу форму й зараз має стабільну ігрову практику. 26-річний гравець, зокрема, опинився у списку претендентів на перемогу в номінації "Найкращий гравець лютого-березня" в УПЛ.