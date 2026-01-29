Українська правда
Все залежить тільки від нього: тренер Епіцентра прокоментував можливість трансферу Супряги

Микола Літвінов — 29 січня 2026, 23:52
Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк розповів, що повноцінний трансфер Владислава Супряги з київського Динамо залежить виключно від самого гравця та якості його гри.

Його слова передає портал Tribuna.

"Все залежить тільки від нього і від його гри. Я, мій тренерський штаб і він сам надіємося, що Влад вийде з цього. Перший гол він забив, всі цьому раділи. Будемо сподіватися, що він і далі буде забивати. В нього була одна травма, він повернувся і отримав ще одну.

В контрольному матчі з Колосом-2 не реалізував пенальті, але забив з гри. Я йому кажу: "Голи не пахнуть. М'яч після твого удару повинен бути у воротах. Як курочка по зернятку, так і ти забивай у спарингах". Так воно і перейде на офіційні ігри."

Нагадаємо, український центрфорвард грає за кам'янець-подільський клуб на правах оренди з серпня минулого року. За цей час він відіграв 12 матчів, у яких забив один гол у поєдинку проти клубу, якому ж і належить, київському Динамо.

Зауважмо, що нещодавно Епіцентр оголосив про підписання 32-річного півзахисника Кирила Ковальця з Олександрії.

