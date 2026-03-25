Визначилися претенденти на звання найкращих тренера та гравця місяця в УПЛ

Олексій Мурзак — 25 березня 2026, 18:36
Наставники Динамо, ЛНЗ, Полісся та Шахтаря (Ігор Костюк, Віталій Пономарьов, Руслан Ротань та Арда Туран відповідно) претендують на звання найкращого головного тренера УПЛ в березні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Водночас за перемогу у номінації Найкращий гравець лютого-березня заочно змагатимуться: Неманья Андушич (Зоря), Бруніньйо (Карпати), Олексій Гуцуляк (Полісся), Ліндон Емерлаху (Полісся), Матвій Пономаренко (Динамо), Владислав Супряга (Епіцентр), Лассіна Траоре (Шахтар) та Андрій Ярмоленко (Динамо).

Проголосувати можна за цим посиланням.

Напередодні авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів Української Прем'єр-ліги.

