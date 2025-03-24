Кейн може повернутися в АПЛ влітку

Зірковий форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може влітку 2025 року повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє El Nacional.

Влітку поточного року нападнику виповниться 32 роки. Заключну частину своєї кар’єри він хоче провести в Англії, тому повернення в АПЛ можливе уже цього літа.

Головним претендентом на підписання Кейна є Ліверпуль, який незадоволений грою Дарвіна Нуньєса та шукає йому заміну. В контракті Кейна з Баварією, який діє до літа 2027 року, прописана клаусула в розмірі 67 мільйонів фунтів.

Нападник виступає за мюнхенський клуб з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 32 голи та 11 асистів у 37 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що травму отримав захисник Баварії Альфонсо Девіс.