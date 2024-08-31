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Суперник Динамо в Лізі Європи віддав свого лідера в чемпіонат Франції

Микола Дендак — 31 серпня, 01:04
Суперник Динамо в Лізі Європи віддав свого лідера в чемпіонат Франції
Вілфрід Заха
Ліон

31-річний півзахисник Галатасарая Вілфрід Заха перейшов у французький Ліон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди наразі не розголошується, проте за інформацією порталу Transfermarkt, представник Кот-д'Івуару приєднався до клубу Ліги 1 на правах оренди, і виступатиме за нього до літа 2025 року.

У сезоні-2023/24 Вілфрід зіграв 42 матчі за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 11 мільйонів євро.

Зазначимо, що в основному етапі Ліги Європи Галатасарай зустрінеться з київським Динамо. Також серед суперників "біло-синіх" буде Рома, за яку виступає Артем Довбик, Лаціо, Ференцварош та ще декілька клубів. З результатами жеребкування можна ознайомитись ТУТ.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Динамо планує проводити домашні матчі ЛЄ в Німеччині.

Галатасарай Динамо Київ Заха Ліон Ліга Європи-2024/25

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