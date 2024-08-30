Динамо дізналося суперників у основному етапі Ліги Європи

Відбулося жеребкування нової стадії Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025, де вперше на загальному етапі (колишній груповий) візьмуть участь 36 команд.

Київське Динамо зіграє з такими командами: Рома (Італія, на виїзді), Лаціо (Італія, вдома), Ференцварош (Угорщина, вдома), Реал Сосьєдад (Іспанія, на виїзді), Галатасарай (Туреччина, на виїзді), Вікторія Пльзень (Чехія, вдома), РФШ Рига (Латвія, вдома), Гоффенгайм (Німеччина, на виїзді).

Зазначимо, що розклад змагань буде складено пізніше й оголошено в суботу 31 серпня, щоб уникнути календарних колізій з командами Ліги чемпіонів та Ліги конференцій УЄФА, які грають в одних і тих же містах.

Результати жеребкування

Перший кошик

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Другий кошик

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Третій кошик

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Четвертий кошик

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Напередодні своїх суперників у Лізі чемпіонів дізнався донецький Шахтар.