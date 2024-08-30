Динамо проведе матчі Ліги Європи в Німеччині

Київське Динамо, яке напередодні дізналося суперників у основній стадії Ліги Європи, проведе матчі єврокубків в німецькому Гамбурзі.

За інформацією Чемпіона, контракт з ареною ще не підписано, однак кияни близькі до завершення угоди.

Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського в основному етапі ЛЄ зустрінуться з Ромою (Італія, на виїзді), Лаціо (Італія, вдома), Ференцварошем (Угорщина, вдома), Реал Сосьєдадом (Іспанія, на виїзді), Галатасараєм (Туреччина, на виїзді), Вікторією Пльзень (Чехія, вдома), Ризькою футбольною школою (Латвія, вдома), Гоффенгаймом (Німеччина, на виїзді).

Нагадаємо, що в попередньому сезоні на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі виступав інший український клуб — Шахтар, що грав у Лізі чемпіонів.

Також "гірники" представлятимуть Україну в найпрестижнішому єврокубку сезону-2024/2025. Матчі донецького клубу в ЛЧ прийматиме стадіон "Фельтінс-Арені" в Гельзенкірхені.