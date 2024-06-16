Шанси збірної України та головні інтриги квартету: прогноз суперкомп'ютера на групу E

У понеділок, 17 червня, збірна України розпочне свій шлях на Євро-2024 в матчі проти Румунії.

Напередодні суперкомп'ютер Opta зробив прогноз для Групи E на чемпіонат Європи.

Прогнози для Групи E на Євро-2024

Це буде перший турнір колишнього тренера РБ Лейпциг Доменіко Тедеско на чолі збірної Бельгії, і коли він займе своє місце на лаві запасних у першому матчі групи проти Словаччини, він стане наймолодшим наставником Бельгії на великих турнірах (38 років). Головною метою Тедеско є вивести Бельгію в плей-оф змагань, чого Роберто Мартінес не зміг зробити на чемпіонаті світу 18 місяців тому.

На щастя, для Тедеско, йому випав досить вдалий жереб. Зі Словаччиною та Румунією, Група E є єдиним квартетом на Євро-2024, у який входять дві країни, що не потрапили до топ-40 рейтингу чоловічих збірних ФІФА. Таким чином, його підопічним надається дуже висока 90,0% ймовірність кваліфікації до 1/8 фіналу та 53,1% ймовірність посісти перше місце в групі.

Для України це буде четверта поспіль участь у чемпіонаті Європи. Найкращий результат української команди був досягнутий на Євро-2020, коли вона вилетіла у чвертьфіналі, програвши Англії. Суперкомп'ютер Opta дає скромні 26,0% шанси знову дійти до цього етапу, хоча команда Сергія Реброва є другим фаворитом у Групі E. "Синьо-жовті" мають 69,4% шансів кваліфікуватися до плей-оф і 21,0% ймовірність посісти перше місце, випередивши Бельгію.

Суперкомп'ютеру дуже важко виділити фаворита між Румунією (57,4%) та Словаччиною (51,1%) у своїх прогнозах.

Збірна Румунії 2000 року була останньою командою, яка подолала груповий етап і цьому поколінню гравців надається 57,4% шансів повторити цей успіх, хоча їм може допомогти третє місце, яке може бути достатнім для кваліфікації.

Словаччина (51,1%) має складне завдання грати проти Бельгії в першому матчі. Поразка в цьому матчі може серйозно вплинути на їхні шанси, і команда Франческо Кальцона є головним фаворитом на останнє місце (38,2%).